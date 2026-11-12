Наслідки російського удару по підстанції «Укренерго», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217391-vyrva-rozmirom-z-budynok-ukrenergo-pokazala-naslidky-udaru-po-pidstanciyi-video.html

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Російські загарбники у цьому році змінили тактику і значно посилили атаки по енергетиці.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго», яка опублікувала відео, котре показує вирву розміром з будинок, що утворилася після одного з сотень російських ударів по підстанціях.

Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах компанії реактивними дронами і балістикою. Повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт, — розповіли в компанії.

В «Укренерго» наголошують, що захисні споруди зменшують масштаб пошкоджень, але не можуть повністю зберегти обладнання під час таких ударів.