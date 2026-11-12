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Наслідки російського удару по підстанції «Укренерго», скріншот відео
Вирва розміром з будинок — «Укренерго» показала наслідки удару по підстанції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217391-vyrva-rozmirom-z-budynok-ukrenergo-pokazala-naslidky-udaru-po-pidstanciyi-video.htmlРакурс
Російські загарбники у цьому році змінили тактику і значно посилили атаки по енергетиці.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго», яка опублікувала відео, котре показує вирву розміром з будинок, що утворилася після одного з сотень російських ударів по підстанціях.
Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах компанії реактивними дронами і балістикою. Повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт, — розповіли в компанії.
В «Укренерго» наголошують, що захисні споруди зменшують масштаб пошкоджень, але не можуть повністю зберегти обладнання під час таких ударів.
Попри все, тримаємо баланс в енергосистемі та відновлюємо пошкоджене. Наші ремонтні бригади працюють цілодобово — у негоду й під загрозою повторних атак, щоб якнайшвидше відновити електропостачання українцям, — додали в компанії.