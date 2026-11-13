Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217401-117-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-13-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 листопада (з 18.00 12 листопада) атакували Україну загалом 117 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Шаталово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 07.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed (39 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.