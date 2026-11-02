Наслідки ДТП з кіньми на Рівненщині, фото: поліція Рівненщини

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Рейсовий автобус сполученням Харків-Ахен (Німеччина), у салоні якого перебували 60 пасажирів, зіткнувся з двома кіньми, які раптово вибігли на дорогу. Є поранені люди, обидві тварини загинули на місці.

Подія сталася сьогодні, 2 листопада, близько 18.00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Старий Корець, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Унаслідок ДТП:

постраждав керманич транспортного засобу — житель Черкаської області. У нього медики попередньо діагностували рвану рану щоки та тупу травму живота. Чоловіка госпіталізували;

серед пасажирів травмувалася жителька Канади, 1974 року народження, якій в очі потрапили уламки скла. Жінку госпіталізували до лікарні.

Решту пасажирів пересадили на інший автобус.

Розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).