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Ракурс
Место ДТП. Фото: Нацполиция

Жертвами ужасной аварии в Одесской области стали два сотрудника полиции (ФОТО, ВИДЕО)

30 янв 2019, 10:32
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Одесской области на автодороге Одесса-Овидиополь возле Гребного канала.

Во вторник, 29 января, примерно в 19.00 на этом участке столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили. На место ДТП прибыли усиленные наряды полиции, следственно-оперативная группа и спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «Вольво» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с маршруткой сообщением Каролино-Бугаз — Одесса и с легковым автомобилем «Мазда».

Известно, что в результате ДТП погибли два пассажира маршрутного такси — молодой человек и девушка. Оказалось, что погибшие были сотрудниками полиции. Еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Фото: Нацполиция

В полиции сообщили, что в ДТП погибли 22-летний старший лейтенант полиции Олег Лысюк и 24-летний рядовой полиции Лариса Крамаренко. Они были следователями Овидиопольского отдела полиции.

Фото: Нацполиция

Следователи начали уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, 19 января в Шевченковском районе Киева произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Сначала столкнулись Citroen (Ситроен) и Hyundai (Хюндай), а пока автовладельцы ожидали приезда патрульных, «корейца» догнала «Таврия».

Источник: Ракурс


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