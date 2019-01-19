Тройное ДТП в Киеве: Hyundai врезался в Citroen, позже его догнала «Таврия» (ФОТО)

Тройное ДТП в Киеве

https://racurs.ua/n117002-troynoe-dtp-v-kieve-hyundai-vrezalsya-v-citroen-pozje-ego-dognala-tavriya-foto.html

Racurs.ua

В субботу, 19 января, в Шевченковском районе Киева произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Сначала столкнулись Citroen (Ситроен) и Hyundai (Хюндай), а пока автовладельцы ожидали приезда патрульных «корейца» догнала «Таврия», сообщает «Информатор» в Фейсбук.

Авария произошла в ночь с пятницы на субботу возле метро «Дорогожичи».

Citroen двигался по улице Ивана Гонты в сторону станции метро. Водитель объяснил впоследствии, что заметил на дороге «разборки» двух автомобилей, которые опасно маневрировали на ночной улице.

Водитель был вынужден резко тормозить, чтобы избежать столкновения. Его коллега на Hyundai, который ехал сзади, не смог отреагировать на этот маневр и влетел в Citroen. От удара его снесло на несколько десятков метров вперед.

Автомобили, которые якобы стали виновниками ДТП, уехали с места происшествия, а водители Citroen и Hyundai вызвали патрульных.

Незадолго до прибытия правоохранителей на этом месте произошла еще одна авария: в Hyundai, который получил повреждения переднего бампера, врезалась еще и «Таврия». Ее водитель пытался обогнать автомобиль, который двигался впереди, и не заметил Hyundai. «Кореец» получил удар еще и в задний бампер.

К счастью, во время тройного ДТП никто не пострадал.

«Ракурс» сообщал, что 5 ноября 2018 года в Киеве в результате тройного ДТП загорелся автомобиль. Авария произошла на проспекте Лобановского. После столкновения один из автомобилей-участников аварии охватило пламя.