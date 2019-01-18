Покушение в Харькове: раненый офицер работал по делу Сармата

Погибший в Бердянске Виталий Олешко, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n117001-pokushenie-v-harkove-ranenyy-oficer-rabotal-po-delu-sarmata.html

Racurs.ua

Офицер отдела уголовного розыска Национальной полиции, на которого совершили покушение в Харькове, работал над раскрытием убийства бывшего участника АТО Виталия Олешко (Сармата).

Об этом 18 января в своем Фейсбук сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Раненого во время нападения следователя Департамента уголовного розыска подполковника Алексея Логвиненко Аброськин назвал одним из лучших офицеров уголовного розыска Национальной полиции.

Харьковские врачи продолжают бороться за его жизнь.

«Преступники зверски его убивали, стараясь не дать ему шансов выжить, но он — жив», — написал чиновник.

Он подтвердил, что Логвиненко с коллегами в последнее время установливали всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины.

Эта банда занималась разбоями и квартирными кражами в разных регионах Украины.

Напомним, что покушение на офицера в Харькове произошло утром 16 января. Двое неизвестных в балаклавах стреляли в милиционера возле его дома. Злоумышленники скрылись на автомобиле темного цвета. Пострадавший получил ранение головы и шеи.

Ветерана АТО, общественного активиста и предпринимателя Виталия Олешко (Сармата) убили в Бердянске выстрелом в спину в прошлом году 31 июля. Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве, а о раскрытии нападения на Олешко в МВД заявили в сентябре. В декабре полиция сообщила, что задержала вероятного заказчика убийства Олешко.