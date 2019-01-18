Замах у Харкові: поранений офіцер працював у справі Сармата

Загиблий у Бердянську Віталій Олешко, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n117001-zamah-u-harkovi-poranenyy-oficer-pracuvav-u-spravi-sarmata.html

Racurs.ua

Офіцер відділу карного розшуку Національної поліції, на якого скоїли замах у Харкові, працював над розкриттям вбивства колишнього учасника АТО Віталія Олешка (Сармата).

Про це 18 січня у своєму Фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Пораненого під час нападу слідчого Департаменту карного розшуку підполковника Олексія Логвіненка Аброськін назвав одним з найкращих офіцерів карного розшуку Національної поліції.

Харківські лікарі продовжують боротися за його життя.

«Злочинці по-звірячи його вбивали, намагаючись не дати йому шансів вижити, але він — живий», — написав посадовець.

Він підтвердив, що Логвіненко з колегами останнім часом працювали в напрямку встановлення всіх осіб, причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія Олешка, і документували небезпечне злочинне угруповання з корумпованими довготривалими зв’язками, члени якого проживали на території Харківщини.

Ця банда займалася розбоями та квартирними крадіжками в різних регіонах України.

Нагадаємо, що замах на офіцера у Харкові стався вранці 16 січня. Двоє невідомих у балаклавах стріляли у правоохоронця біля його будинку. Зловмисники втекли на автомобілі темного кольору. Потерпілий отримав поранення голови та шиї.

Ветерана АТО, громадського активіста та підприємця Віталія Олешка (Сармата) вбили у Бердянську пострілом у спину торік 31 липня. Згодом поліція затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві, а про розкриття нападу на Олешка в МВС заявили у вересні. У грудні поліція повідомила, що затримала ймовірного замовника вбивства Олешка.