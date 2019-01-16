У Харкові стріляли в офіцера поліції, введено план «Сирена» (ФОТО)

У Харкові стріляли в офіцера поліції. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n116869-u-harkovi-strilyaly-v-oficera-policiyi-vvedeno-plan-syrena-foto.html

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Збройний напад на офіцера поліції стався сьогодні вранці у Харкові. Двоє невідомих у балаклавах стріляли у правоохоронця біля його будинку.

Напад на поліцейського стався близько 8.00 ранку, коли він вийшов із під’їзду будинку по вулиці Краснодарській, повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Двоє невідомих підійшли до офіцера, вдарили його та вистрелили у голову. Після цього зловмисники втекли на автомобілі темного кольору.

Потерпілого було доставлено до Харківської міської клінічної лікарні з пораненнями голови та шиї.

На території Харкова введено оперативний план «Сирена» та проводяться заходи зі встановлення осіб зловмисників та їх затримання.

Як повідомляв «Ракурс», на початку січня у центрі Києва було вбито військослужбовця Управляння державної охорони.