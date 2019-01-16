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Ракурс
У Харкові стріляли в офіцера поліції. Фото: Цензор.НЕТ

У Харкові стріляли в офіцера поліції, введено план «Сирена» (ФОТО)

16 січ 2019, 12:44
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Збройний напад на офіцера поліції стався сьогодні вранці у Харкові. Двоє невідомих у балаклавах стріляли у правоохоронця біля його будинку.

Напад на поліцейського стався близько 8.00 ранку, коли він вийшов із під’їзду будинку по вулиці Краснодарській, повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Двоє невідомих підійшли до офіцера, вдарили його та вистрелили у голову. Після цього зловмисники втекли на автомобілі темного кольору.

Потерпілого було доставлено до Харківської міської клінічної лікарні з пораненнями голови та шиї.

На території Харкова введено оперативний план «Сирена» та проводяться заходи зі встановлення осіб зловмисників та їх затримання.

Поліцейськими вживаються заходи щодо затримання осіб, які скоїли напад на офіцера. Фото: police.kharkov

Як повідомляв «Ракурс», на початку січня у центрі Києва було вбито військослужбовця Управляння державної охорони.

Джерело: Ракурс


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