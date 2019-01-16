Президентські вибори-2019: Ольга Богомолець подала документи до ЦВК

Ольга Богомолець подала документи до ЦВК. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n116871-prezydentski-vybory-2019-olga-bogomolec-podala-dokumenty-do-cvk.html

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Нардеп Ольга Богомолець із фракції «Блок Петра Порошенка» повідомила, що вона йде в президенти. Богомолець вже подала до Центральної виборчої комісії України (ЦВК) всі необхідні документи, щоб зареєструвати свою кандидатуру на виборах 2019 року. Цю інформацію підтвердив прес-центр ЦВК.

Також наголошується, що Богомолець візьме участь у виборах як самовисуванець.

Ольга Богомолець є лікарем-дерматовенерологом. Вона правнучка академіка та вченого Олександра Богомольця, який очолював Академію наук України в 1930—1946 роках. У 2003−2014 роках вона була на посаді головного лікаря «Інституту дерматокосметології доктора Богомолець».

За часів Революції Гідності вона координувала медслужбу Євромайдану. У травні 2014 року вона теж була кандидатом у президенти України, але на виборах набрала лише 1,91% голосів, посівши 8-ме місце.

На парламентських виборах в жовтні 2014 року її обрали нардепом за списком «Блоку Петра Порошенка». З 1 вересня 2014 року Богомолець обрали позаштатним радником президента з гуманітарних питань.