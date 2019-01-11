Вибори-2019: стало відомо, скільки кандидатам коштуватиме реклама на телебаченні (ІНФОГРАФІКА)

Вибори президента України відбудуться 31 березня, фото: minsvyaz.ru

https://racurs.ua/ua/n116698-vybory-2019-stalo-vidomo-skilky-kandydatam-koshtuvatyme-reklama-na-telebachenni-infografika.html

Racurs.ua

Демонстрування своєї політично реклами в ефірі найпопулярніших українських телеканалів обійдеться учасникам президентських перегонів у шалену суму — до понад 300 тис. грн за хвилину.

Найдорожчою реклама на телебаченні є у вечірній прайм-тайм, найдешевшою — в ефірі після опівночі. Таких висновків дійшов громадський рух «Чесно», проаналізувавши відповідну інформацію, опубліковану в офіційних виданнях «Голос України» та «Урядовий кур'єр».

Найдорожчою для кандидатів реклама буде в ефірі ТРК «Україна». Тут секунда часу в період з 18.00 до 19.00 у будні дні коштуватиме 5 тис. 658 грн, що для хвилинного відеоролика становитиме понад 300 тис. грн. Найдешевшим ефір цього телеканалу буде о 5.00 — 366 грн за секунду.

У решти телеканалів розцінки значно нижчі. Так, секунда ефіру на «Інтері» в період з 19.00 до 20.00 коштуватиме 2 тис. 715 грн, а в період з 6.00 до 7.00 — 370 грн.

На третій сходинці за вартістю реклами опинився телеканал СТБ. Тут найдорожчим часом вважається період з 20.00 до 22.00 у неділю. А от період з 1.00 до 6.00 обійдеться кандидатам всього лише в 1,2 грн.

Аналогічні нічні розцінки і в телеканалу ICTV. Секунду прайм-тайму тут оцінили в 1 тис. 478 грн.

На телеканалі «1+1» найдорожчий час — у період з 20.00 до 23.00. Вартість секунди у цей час тут оцінили в 1050 грн. Найдешевший — з 23.00 до 2.00, коли секунда коштує 320 грн.

Найдешевша реклама у прайм-тайм — на телеканалі «UA:Перший» — 70 грн за секунду. Вночі секунда ефіру коштуватиме 12 грн.

Зазначається, що у порівнянні з попередніми виборами, які відбулися в 2014 році, вартість політичної реклами на телебаченні зросла приблизно на 35−40%.

Нагадаємо, першим кандидатом, який подав документи для участі в цьогорічних виборах президента, став колишній міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко.