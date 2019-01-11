Український моряк випав за борт корабля у Балтийське море. Фото: Балтийск

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Racurs.ua

Український моряк випав за борт корабля у Балтійському морі. Операція з його пошуку не дала результатів.

Сьогодні, 11 січня, близько першої години ночі з торговельного судна випав за борт український моряк, повідомляє «Польське радіо».

Інцидент стався поблизу міста Владиславова Поморського воєводства Польщі. Понад п’яти годин тривала пошуково-рятувальна операція, в якій взяли участь чотири служби пошуку зниклих на воді Польщі.

Пошуки моряка, котрий випав за борт, проводились в межах п’ятьох морських миль в акваторії Пуцької та Ґданської заток.

Близько сьомої години ранку пошукові роботи було припинено. У Морській службі пошуку та порятунку повідомили, що шансів знайти українського моряка живим майже немає.

Як раніше повідомляв «Ракурс», зниклого у Карпатах туриста знайшли після п’яти днів пошуків.