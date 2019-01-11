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Украинский моряк выпал за борт корабля в Балтийское море. Фото: Балтийск
Украинский моряк выпал за борт корабля в Балтийском мореhttps://racurs.ua/n116697-ukrainskiy-moryak-vypal-za-bort-korablya-v-baltiyskoe-more.htmlRacurs.ua
Украинский моряк выпал за борт корабля в Балтийском море. Операция по его поиску не дала результатов.
Сегодня, 11 января, около часа ночи с торгового судна выпал за борт украинский моряк, сообщает «Польское радио».
Инцидент произошел близ города Владиславов Поморского воеводства Польши. Свыше пяти часов продолжалась поисково-спасательная операция, в которой приняли участие четыре службы поиска на воде Польши.
Поиски моряка, выпавшего за борт, проводились в радиусе пяти морских миль в акватории Пуцкого и Гданьского заливов.
В семь часов утра поисковые работы были прекращены. В Морской службе поиска и спасения сообщили, что шансов найти украинского моряка живым почти нет.
Как ранее сообщал «Ракурс», пропавшего в Карпатах туриста нашли после пяти дней поисков.