Украинский моряк выпал за борт корабля в Балтийское море. Фото: Балтийск

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Racurs.ua

Украинский моряк выпал за борт корабля в Балтийском море. Операция по его поиску не дала результатов.

Сегодня, 11 января, около часа ночи с торгового судна выпал за борт украинский моряк, сообщает «Польское радио».

Инцидент произошел близ города Владиславов Поморского воеводства Польши. Свыше пяти часов продолжалась поисково-спасательная операция, в которой приняли участие четыре службы поиска на воде Польши.

Поиски моряка, выпавшего за борт, проводились в радиусе пяти морских миль в акватории Пуцкого и Гданьского заливов.

В семь часов утра поисковые работы были прекращены. В Морской службе поиска и спасения сообщили, что шансов найти украинского моряка живым почти нет.

Как ранее сообщал «Ракурс», пропавшего в Карпатах туриста нашли после пяти дней поисков.