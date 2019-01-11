Экологическая катастрофа на Донбассе: оккупанты «законсервировали» 80 тонн аммиака (КАРТА)

Экологическая катастрофа на оккупированном Донбассе. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n116694-ekologicheskaya-katastrofa-na-okkupirovannom-donbasse-v-mintot-zayavili-ob-opasnosti-hraneniya.html

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Экологическая катастрофа на Донбассе может произойти из-за несоблюдения условий хранения большого количества аммиака и других опасных веществ в Горловке на предприятии «Концерн Стирол».

Горловский химический завод «Стирол», который ранее производил аммиак, карбамид, полистирол, неорганические соли и органические смолы, с момента оккупации города прекратил работу, однако там до сих пор хранится большое количество опасных химических веществ, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

На спутниковых снимках химпредприятия можно увидеть, что на заводе не происходит никаких тепловых процессов, не зафиксировано движение транспорта, отгрузки сырья и продукции. В ведомстве отмечают, что это свидетельствует о полной консервации предприятия и дальнейшем хранении опасных химических веществ на его территории.

По разным данным, сейчас на химзаводе хранится около 80 т аммиака. Опасное обращение с хранением такого количества химического вещества может навредить не только жителям Горловки, но и соседних сел, которые подконтрольны украинскому правительству.

В МинВОТ отметили, что будут добиваться отправки на завод представителей международных организаций и проведения инспекций по соблюдению условий хранения там опасных химических веществ.

Напомним, ранее в ООН заявили, что Донбасс оказался на пороге экологической катастрофы.