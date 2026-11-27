ВСУ уничтожили российский «Бук-М3» и склады с горючим на ВОТ Украины. Фото:

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Сили оборони України завдали нових військових втрат Російській Федерації.

У районі населеного пункту Курошани Запорізької області українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3». Це найсучаснішу модифікацію «Бука», якою окупанти прикривають свої угруповання на півдні. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 27 листопада повідомив у Telegram.

Також росіяни втратили частину своїх операторів БпЛА. У районі Талового Луганської області захисники вдарили по пункту управління підрозділу противника, а в районі Селидового Донецької області — був уражений пункт управління БпЛА.

Постраждала й ворожа логістика. У районі Грибувахи Луганської області був уражений склад паливно-мастильних матеріалів, а в Луганську — склад матеріально-технічних засобів. Наразі уточнюються масштаби завданих збитків.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у Сухопутних війська ЗСУ показали, як дрони 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» зупинили спробу штурмових дій з боку армії РФ. Оператори БпЛА спочатку викрили маршрути окупантів, а далі — методично винищили ворожу піхоту.