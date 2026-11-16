Украина нанесла удар по Крымскому мосту, заявили оккупанты. Фото:

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Кримський міст був атакований вночі у понеділок, 16 листопада.

Удар по об'єкту був завданий українськими військами. Внаслідок обстрілу рух транспорту мостом буде обмежений орієнтовно до середини дня. Про це гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив у Telegram.

Як пише моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер» з посиланням на підписників, о 5.38 була атакована одна з арок судноплавного прольоту мосту. Наразі фахівці обстежують її стан.

Як відомо, Кримський міст є одним із ключових логістичних маршрутів для забезпечення російських військ на окупованому півострові. Захист цього об'єкту залишається одним із пріоритетів для Москви.

Нагадаємо, влітку супутник зафіксував, як Російська Федерація посилює захист Кримського мосту, що з'єднує російську територію з окупованим Кримом. Були зафіксовані баржі, виставлені вздовж підходів до мосту, а також протидиверсійні та бонові загородження у воді.