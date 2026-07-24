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Украинские дроны поразили еще 19 электроподстанций на оккупированной Донетчине и в Крыму. Фото:
СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и ВОТ Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215218-sbs-porazili-esche-19-elektropodstanciy-v-krymu-i-vot-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Сили безпілотних систем продовжують бити по енергетиці на окупованих територіях України.
Українські дрони за останні 48 годин уразили ще 19 енергетичних вузлів в окупованому Криму та Донецькій області. Загалом упродовж операції «Кримський рубильник off» протягом 1−24 липня було уражено 136 енергетичних цілей. Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.
Протягом останніх 48 годин уражені:
- електропідстанція ПС 110 кВ «Малоріченське», АР Крим;
- електропідстанція ПС 110/35 кВ «Приморський», н.п. Приморський, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110/10 кВ «Гурзуф», н.п. Гурзуф, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Насосна-16», н.п. Василькове, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Восход», н.п. Феодосія, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Олексіївка», н.п. Олексіївка, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Веселе», н.п. Веселе, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Холодильник», н.п. Євпаторія, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Гаспра», н.п. Гаспра, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє", н. п. Крайнє, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцово», н.п. Скворцово, АР Крим, 9 бат «Кайрос»;
- електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ближні Камиші», н.п. Феодосія, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Глібівка», н.п. Внукове, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Коктебель», н.п. Щебетівка, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Берегове», н.п. Молочне, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110 кВ «Судак», н.п. Судак, АР Крим;
- електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ялта», н.п. Ялта, АР Крим;
- електропідстанція, н.п. Кременівка, Донецька обл.;
- електропідстанція, н.п. Дружба, Донецька обл.
Нагадаємо, 22 липня в Силах безпілотних систем інформували, що упродовж 21−22 липня в окупованому Криму та інших частинах окупованих територій України були уражені ще 13 енергетичних вузлів. Загалом з 1 липня уражено 117 енергетичних цілей.