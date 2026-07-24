Украинские дроны поразили еще 19 электроподстанций на оккупированной Донетчине и в Крыму. Фото:

СБС поразили еще 19 электроподстанций в Крыму и ВОТ Донецкой области (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n215218-sbs-porazili-esche-19-elektropodstanciy-v-krymu-i-vot-doneckoy-oblasti-video.html

24 июл 2026, 15:57 999

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