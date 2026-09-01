ВСУ поразили места запуска дронов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Фото:

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Українські Сили оборони завдали нових ударів по військових цілях противника.

У понеділок, 31 серпня, та в ніч на вівторок, 1 вересня, українські військові завдали ураження низці військових цілей противника. Зокрема, в окупованому Донецьку та Гвардійському, що в ТОТ Автономної республіки Крим, були уражені місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Про це 1 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Мирному, що в анексованому Криму, уражено вузол зв’язку противника. А в Пологах Запорізької області уражено командно-спостережний пункт армії РФ. По зосередженню військової техніки окупантів вдарили у Верхньокам’янці Луганської області.

Склад паливно-мастильних матеріалів російських військ уразили в Борисівці Бєлгородської області РФ. Також у Генштабі поінформували, що підтверджено ураження 30 серпня пускової установки та місця зберігання БпЛА в районі Цимбулової Орловської області Росії.

Нагадаємо, 30 та 31 серпня ЗСУ уразили командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області.