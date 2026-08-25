Силы обороны возобновили контроль вблизи села Западное в Харьковской области. Фото:

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Сили оборони України мали успіхи у Харківській області.

Захисники відновили контроль поблизу села Западне, яке входить до Дворічанської селищної громади Куп’янського району Харківської області. Про це український аналітичний моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Також військові аналітики поінформували, що російські окупанти просунулися поблизу селища Дорожнього, яке входить до Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області. Також ворог мав просування у селі Софіївка Дружківської міської громади Краматорського району Донеччини.

Тим часом 23-й штурмовий полк Р.У.Г корпусу «Хартія» оприлюднив в YouTube відеоролик з кадрами бойової роботи. У підрозділі поінформували, що під час операції у районі Дворічної у Куп’янському районі іноземні військовослужбовці полку звільнили 7,5 кв. км території, зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне.

Нагадаємо, 22 липня аналітичний проект DeepState повідомив, що окупанти просунулися у поблизу Залізничного Запорізької області, а також неподалік Никонорівки Донецької області. А 21 липня в DeepState заявляли, що російські війська мали просування поблизу села Рай-Олександрівка на Донеччині.