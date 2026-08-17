Украинские ССО выбили оккупантов из Андреевки-Клевцово в Донецкой области. Фото:

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ССО провели успішну операцію на Олександрівському напрямку в Донецькій області.

Українські спецпризначенці звільнили населений пункт Андріївку-Клевцове. Тривалий час окупанти намагалися зайняти село невеликими групами. Підрозділи армії РФ поступово просувалися всередину та облаштовували позиції. Про це Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили у Facebook.

Оператори 3-го полку ССО провели наземну операцію. Специ просувалися населеним пунктом й витісняли ворога й поступово відновили контроль над територією. У полон здалися 30 російських військових. А тих окупантів, які чинили опір, було знищено.

Наразі Андріївка-Клевцове перебуває під контролем України.

Нагадаємо, на початку липня група спеціального призначення 6-го полку ССО Rangers провела успішні спеціальні дії на одному з операційних напрямків. У ході нальоту були знищено чотирьох окупантів, а ще двох взяли у полон.