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ССО уничтожили полевой склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области. Фото:
ССО уничтожили российский арсенал на птицефабрике в Луганской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216065-sso-unichtojili-rossiyskiy-arsenal-na-pticefabrike-v-luganskoy-oblasti-video.htmlРакурс
ССО знищили склад боєприпасів армії РФ на окупованій Луганщині.
У ніч на 7 вересня підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій знищили польовий артилерійський склад. Росіяни розмістили арсенал на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле. Цей склад забезпечував підрозділи 8-ї загальновійськової армії ЗС Росії. Про це Сили спецоперацій повідомили у Telegram.
Сили спеціальних операцій асиметричними ударами продовжують підривати наступальний потенціал російської армії, — зазначили військові.
Нагадаємо, 4 вересня оператори підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій знищили російські засоби протиповітряної оборони на одному з оперативних напрямків. Було уражено дві одиниці техніки ППО ворога — пускову установку ЗРК С-300 та бойову машину ЗРК «Бук-М3».