ССО Украины показали видео налета на позиции армии РФ. Скриншот

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Сили спеціальних операцій України показали наліт на позиції армії Російської Федерації.

Група спеціального призначення 6-го полку ССО Rangers провела успішні спеціальні дії на одному з операційних напрямків. У ході нальоту були знищено чотирьох окупантів, а ще двох взяли у полон. Про це прес-служба Сил спецоперацій Збройних сил України 3 липня повідомила у Facebook.

Операція була проведена серед білого дня. Специ діяли так безшумно, що змогли підійти до загарбників на відстань усього один метр. Росіяни зрозуміли, що перед ними українські військові лише після того, як ті дали команду не рухатися.

Зазначається, що специ не лише поповнили обмінний фонд України, але й здобули цінні розвідувальні дані, документи і засоби зв’язку армії РФ.

Нагадаємо, тактична група Sword Group 3-го полку ССО операцій виконала спеціальні завдання на Донецькому напрямку. У ході бойової операції загарбницька армія зазнала втрат. Спочатку специ виявили та знищили зі стрілецької зброї двох окупантів, а далі влаштували засідку на маршруті ворога і внаслідок цього ліквідували ще двох росіян.