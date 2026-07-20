ВСУ впервые ударили по россиянам FPV-дронами, которые запустили с морских катеров. Фото:

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Морпіхи ЗСУ вперше провели бойову операцію із застосуванням FPV-дронів, які запускалися з безекіпажних катерів Barracuda.

Морські піхотинці вдарили по позиціях армії РФ поблизу окупованого Залізного Порту в Херсонській області. У ході бою група безекіпажних катерів потрапила під інтенсивний обстріл, який вів ворог. Для знищення одного з катерів окупанти використали чотири баражувальні боєприпаси «Ланцет», унаслідок його втратили. Однак інші катери успішно дісталися визначеного району та запустили ударні FPV-дронів. Про це 40-ва окрема бригада морської піхоти повідомила у Facebook.

Зазначається, що безпілотники атакували низку російських цілей — уразили техніку загарбників та логістичні маршрути, замасковані позиції, а також місця зосередження особового складу армії РФ у районі Залізного Порту.

Нагадаємо, спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині. Попередньо відомо, що в цьому об'єкті могли перебувати близько 100 військовослужбовців.