ВСУ поразили военный эшелон и пусковую ЗРК С-400 оккупантов.

Сили оборони України завдали ударів по критично важливих об'єктах росіян.

У районі селища Гвардійське в окупованому Криму була уражена дороговартісна пускова установка зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». А в районі селища Новосвітлівка окупованої Луганської області були зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Командування підтвердило ураження Алчевського металургійного комбінату, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. Масштабна пожежа виникла на території підприємства.

Українські військові напередодні били по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора. Так, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА, а у районі села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ вдарили по зосередженні окупантів.

Також кілька скупчень особового складу ворога було уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Наявні фото- та відеоматеріали об'єктивного контролю підтверджують точність проведених заходів, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня дрони атакували підстанцію та Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині. Після ударів у місті та на околицях зникло електропостачання, а біля комбінату спалахнула масштабна пожежа.