Украина освободила 400 кв. км территорий после отключения Starlink для российской армии.

Ракурс

Україна повернула майже 400 кв. км території після того, як росіянам відключили Starlink.

Армія Російської Федерації незаконно використовувала термінали «Старлінк» компанії SpaceX для координації переміщень та ударів БпЛА у районах, де зв’язок був нестабільним, або його було легко глушити. Американці після звернень Києва оприлюднили інструкцію для офіційної реєстрації терміналів, щоб ускладнити їх нелегальне застосування РФ. Про це йдеться у звіті про американську допомогу Україні від Конгресу Сполучених Штатів, пише Bloomberg.

Американська розвідка встановила, що в лютому українська влада домоглася деактивації тисяч терміналів Starlink, які незаконно використовували окупанти. Унаслідок цього можливості ворога «тимчасово, але суттєво погіршилися».

Наголошується, що саме відключення «Старлінків» для росіян допомогло Україні провести наступ і досягти перших територіальних успіхів із 2023 року.

Нагадаємо, у лютому через масову відмову терміналів Starlink у російських окупантів було фактично паралізоване управління військ ЗС РФ на Куп’янському та Запорізькому напрямках. Відсутність стійкого зв’язку викликало справжній хаос на передовій і призводило до того, що російські солдати обстрілювали один одного.

В Інституті вивчення війни заявили, що Україна в лютому досягла найшвидшого прогресу на полі бою за останні 2,5 роки. За кілька днів того місяця, скориставшись відключенням Starlink для російських військ, Сили оборони відбили у Росії 201 кв. км території.

Джерело: Bloomberg