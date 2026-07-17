Силы беспилотных систем атаковали 12 российских судов в Черном море. Фото:

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Ракурс

Сили безпілотних систем знову вдарили по російських суднах.

Вночі у п’ятницю, 17 липня, було уражено 12 російських суден у Чорному морі. Під ударом були дев’ять суховантажів, танкер, танкер-газовоз і буксир. Про це командувач СБС Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Facebook.

Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн, — написав він.

Загалом із 6 по 17 липня в рамках операції «МоЛоЧКа» українські військові атакували 159 суден. З них 117 були уражені в Азовському морі, а 42 — у Чорному.

Нагадаємо, РФ планує задіяти операторів центру БпЛА «Рубікон», 51-шу дивізію ППО та 1096 зенітний ракетний полк Чорноморського флоту РФ для прикриття нафтових танкерів та газовозів у Чорному та Азовському морях. На кожний танкер планується виділити до трьох військовослужбовців. Їх озброять спареними кулеметами, переносними зенітними ракетними комплексами та зенітними дронами.