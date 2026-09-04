Знищення військової техніки рашистів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216030-sso-urazyly-puskovu-ustanovku-s-300-ta-boyovu-mashynu-buk-m3-video.html

Ракурс

Оператори підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії з пошуку та знищення ворожих засобів протиповітряної оборони на одному з оперативних напрямків.

У результаті уражено дві одиниці техніки ППО рашистів — пускову установку ЗРК С-300 та бойову машину ЗРК «Бук-М3». Відповідне відео опубліковане не Фейсбук-сторінці Командування ССО.