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Ракурс
Знищення військової техніки рашистів, скріншот відео

ССО уразили пускову установку С-300 та бойову машину «Бук-М3» (ВІДЕО)

4 вер 2026, 11:38
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Оператори підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії з пошуку та знищення ворожих засобів протиповітряної оборони на одному з оперативних напрямків.

У результаті уражено дві одиниці техніки ППО рашистів — пускову установку ЗРК С-300 та бойову машину ЗРК «Бук-М3». Відповідне відео опубліковане не Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Знищення ворожих засобів ППО знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та створює додаткові можливості для роботи інших засобів Сил оборони України, — наголошують у ССО.

Джерело: Ракурс


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