Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение военной техники рашистов, скриншот видео

ССО поразили пусковую установку С-300 и боевую машину «Бук-М3» (ВИДЕО)

4 сен 2026, 11:38
999

Оператори підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії з пошуку та знищення ворожих засобів протиповітряної оборони на одному з оперативних напрямків.

У результаті уражено дві одиниці техніки ППО рашистів — пускову установку ЗРК С-300 та бойову машину ЗРК «Бук-М3». Відповідне відео опубліковане не Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Знищення ворожих засобів ППО знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та створює додаткові можливості для роботи інших засобів Сил оборони України, — наголошують у ССО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров