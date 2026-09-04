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Уничтожение военной техники рашистов, скриншот видео
ССО поразили пусковую установку С-300 и боевую машину «Бук-М3» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216030-sso-porazili-puskovuu-ustanovku-s-300-i-boevuu-mashinu-buk-m3-video.htmlРакурс
Оператори підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії з пошуку та знищення ворожих засобів протиповітряної оборони на одному з оперативних напрямків.
У результаті уражено дві одиниці техніки ППО рашистів — пускову установку ЗРК С-300 та бойову машину ЗРК «Бук-М3». Відповідне відео опубліковане не Фейсбук-сторінці Командування ССО.
Знищення ворожих засобів ППО знижує спроможності противника контролювати повітряний простір та створює додаткові можливості для роботи інших засобів Сил оборони України, — наголошують у ССО.