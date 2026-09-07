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Ракурс
ССО знищили польовий склад з боєприпасами окупантів на Луганщині. Фото:

ССО знищили російський арсенал на птахофабриці в Луганській області (ВІДЕО)

7 вер 2026, 12:58
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ССО знищили склад боєприпасів армії РФ на окупованій Луганщині.

У ніч на 7 вересня підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій знищили польовий артилерійський склад. Росіяни розмістили арсенал на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле. Цей склад забезпечував підрозділи 8-ї загальновійськової армії ЗС Росії. Про це Сили спецоперацій повідомили у Telegram.

Сили спеціальних операцій асиметричними ударами продовжують підривати наступальний потенціал російської армії, — зазначили військові.

Нагадаємо, 4 вересня оператори підрозділу «Баліста» Сил спеціальних операцій знищили російські засоби протиповітряної оборони на одному з оперативних напрямків. Було уражено дві одиниці техніки ППО ворога — пускову установку ЗРК С-300 та бойову машину ЗРК «Бук-М3».

Джерело: Ракурс


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