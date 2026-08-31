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Уражено КШМ С-400, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Уражено командно-штабну машину у С-400 та радіолокаційну станцію у РФ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n215922-urajeno-komandno-shtabnu-mashynu-u-s-400-ta-radiolokaciynu-stanciu-u-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України протягом минулої доби, 30 серпня, та у ніч на сьогодні, 31 серпня, уразили низку військових цілей російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ;
- командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ;
- вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області РФ;
- пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області;
- склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі (окупований Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.
Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває, — додали у Генштабі.