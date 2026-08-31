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Ракурс
Уражено КШМ С-400, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено командно-штабну машину у С-400 та радіолокаційну станцію у РФ — Генштаб

31 сер 2026, 13:35
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Сили оборони України протягом минулої доби, 30 серпня, та у ніч на сьогодні, 31 серпня, уразили низку військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ;
  • командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ;
  • вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області РФ;
  • пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області;
  • склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі (окупований Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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