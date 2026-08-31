Поражено КШМ С-400, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215922-porajena-komandno-shtabnaya-mashina-v-s-400-i-radiolokacionnaya-stanciya-v-rf-genshtab.html

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Сили оборони України протягом минулої доби, 30 серпня, та у ніч на сьогодні, 31 серпня, уразили низку військових цілей російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ;

командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ;

вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Бєлгородської області РФ;

пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області;

склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі (окупований Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.