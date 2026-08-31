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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Антидронові плащі не врятували рашистів на Лиманщині (ВІДЕО)

31 сер 2026, 11:10
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На Лиманщині українські військові знищили російських загарбників, які використовували для маскування антидронові плащі.

Відповідне відео сьогодні, 31 серпня, опубліковане у Telegram-каналі 63-ї ОМБр у складі Третього корпусу.

Улюблені цілі пілотів ББС 63-ї ОМБр Третього корпусу — окупанти, які вирішили, що антидронові плащі роблять їх невидимими, — вказано в описі відео. — Гляньте, як незграбно і кумедно вони виглядають.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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