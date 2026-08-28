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Знищення російських загарбників на Добропільському напрямку, скріншот відео
Шість окупантів та автівка — український дрон «вибив страйк» на Добропільському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215899-shist-okupantiv-ta-avtivka-ukrayinskyy-dron-vybyv-strayk-na-dobropilskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Добропільському напрямку український дрон знищив автомобіль та шістьох російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 28 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На Добропільському напрямку стартував «чемпіонат з боулінгу» серед пілотів FPV, — вказано в описі відео. — Прикордонник-оператор БпЛА підрозділу «Фенікс бригади «Помста» першим же ударом вибив страйк — мінус 6 окупантів та автівка.