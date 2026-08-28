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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков на Добропольском направлении, скриншот видео

Шесть окупантов и автомобиль — украинский дрон «выбил страйк» на Добропольском направлении (ВИДЕО)

28 авг 2026, 15:18
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На Добропільському напрямку український дрон знищив автомобіль та шістьох російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 28 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На Добропільському напрямку стартував «чемпіонат з боулінгу» серед пілотів FPV, — вказано в описі відео. — Прикордонник-оператор БпЛА підрозділу «Фенікс бригади «Помста» першим же ударом вибив страйк — мінус 6 окупантів та автівка.

Источник: Ракурс


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