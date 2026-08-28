На Добропільському напрямку український дрон знищив автомобіль та шістьох російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 28 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На Добропільському напрямку стартував «чемпіонат з боулінгу» серед пілотів FPV, — вказано в описі відео. — Прикордонник-оператор БпЛА підрозділу «Фенікс бригади «Помста» першим же ударом вибив страйк — мінус 6 окупантів та автівка.