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Уничтожение российских захватчиков на Добропольском направлении, скриншот видео
Шесть окупантов и автомобиль — украинский дрон «выбил страйк» на Добропольском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215899-shest-okupantov-i-avtomobil-ukrainskiy-dron-vybil-strayk-na-dobropolskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Добропільському напрямку український дрон знищив автомобіль та шістьох російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 28 серпня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На Добропільському напрямку стартував «чемпіонат з боулінгу» серед пілотів FPV, — вказано в описі відео. — Прикордонник-оператор БпЛА підрозділу «Фенікс бригади «Помста» першим же ударом вибив страйк — мінус 6 окупантів та автівка.