Российский агент готовил подрыв у одного из государственных учреждений в центре Ровно. Фото:

https://racurs.ua/n216397-agent-rf-gotovil-podryv-vozle-odnogo-iz-gosudarstvennyh-uchrejdeniy-v-centre-rovno-sbu.html

Ракурс

Агент Російської Федерації готував теракт у центрі Рівного.

Зловмисник готував підрив біля однієї з державних установ у центрі міста. Фігурант заклав саморобну бомбу у сміттєвий бак поблизу адмінбудівлі і через месенджер «доповів» про це куратору з Росії. Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення. Про це 23 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ворожого агента затримали, коли він намагався поспіхом втекти з місця запланованого теракту. Саморобну бомбу вилучили та нейтралізували.

З’ясувалося, що на росіян працював кур'єр місцевого сервісу доставки. Після вербування він під приводом доставки об’їжджав на мопеді місто, щоб відзняти на камеру телефону зовнішні периметри та паркувальні майданчики державних об'єктів.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон з доказами роботи на ворога. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, агента російського Головного розвідувального управління Міноборони РФ затримали у Дніпрі. Місцевий електрик допомагав окупантам готувати повітряні удари по місцевих об'єктах.