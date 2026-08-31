Детали взрыва в райотделе полиции в Ровно раскрыли правоохранители. Фото: НПУ

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Деталі вибуху на території адміністративної будівлі райвідділу поліції у Рівному розкрили правоохоронці.

У понеділок, 31 серпня, близько 15.30 на території внутрішнього двору відділення поліції № 1 стався вибух під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби. Унаслідок детонації один фахівець загинув, ще троє поліцейських цього ж підрозділу зазнали травм. Про це поліція Рівненської області повідомила у Facebook.

Співробітники Державного бюро розслідувань вже розпочали досудове розслідування за фактом події за ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці також встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Нагадаємо, 31 серпня в Рівному в місцевому районному відділі поліції прогримів вибух, що призвело до загибелі однієї особи. Ще троє осіб зазнали поранень. Місцеві жителі заявляли про два вибухи в місті.