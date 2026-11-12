Морская пехота ВСУ впервые десантировала работа-камикадзе на оккупированный берег Днепра. Фото:

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Успішну операцію провели морські піхотинці ЗСУ.

Захисники вперше успішно десантували з повітря наземний роботизований комплекс на окупований лівий берег Дніпра. Операцію провели бійці 426-го окремого полку безпілотних систем спільно з операторами FPV-дронів, бомберів та розвідувальних безпілотників. Про це Військово-морські сили ЗСУ 12 листопада повідомили у Telegram.

Зазначається, що БпЛА «Перун» доправив на лівий берег Дніпра робота типу «камікадзе» з бойовою частиною вагою 7 кг. У ході десантування НРК не зазнав пошкоджень, зберіг керованість і зв’язок з операторами.

Після приземлення робот самостійно вирушив виконувати поставлене завдання. У ході операції українські пілоти FPV-дронів били по цілях, які виявляла розвідка. А робот знищив будівлю, в якій російські окупанти облаштували позицію операторів безпілотників.

Нагадаємо, ударні безпілотники, обладнані гранатометами й камікадзе із вибухівкою ліквідували відділення російських окупантів у Куп’янську на Харківщині. Внаслідок цього пункт ворога був зруйнований, знищений склад боєприпасів, а особовий склад став «вантажем 200».