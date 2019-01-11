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Екологічна катастрофа на окупованому Донбасі: у МінТОТ заявили про небезпеку зберігання аміаку. Фото: Радіо Свобода

Екологічна катастрофа на Донбасі: окупанти «законсервували» 80 тонн аміаку (КАРТА)

11 січ 2019, 16:01
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Екологічна катастрофа на Донбасі може статися через недотримання умов зберігання великої кількості аміаку та інших небезпечних речовин у Горлівці на підприємстві «Концерн Стирол».

Горлівський хімічний завод «Стирол», який раніше виробляв аміак, карбамід, полістирол, неорганічні солі та органічні смоли, з моменту окупації міста припинив роботу, проте там й досі зберігається велика кількість небезпечних хімічних речовин, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

На супутникових знімках хімпідприємства можна побачити, що на заводі не відбувається жодних теплових процесів, не зафіксовано й руху транспорту, відвантаження сировини та продукції. У відомстві зазначають, що це свідчить про повну консервацію підприємства та подальше зберігання небезпечних хімічних речовин на його території.

За різними даними, наразі на хімзаводі зберігається близько 80 т аміаку. Небезпечне поводження зі зберіганням такої кількості хімічної речовини може зашкодити не тільки мешканцям Горлівки, а й сусідніх сіл, що контролюються українським урядом.

У МінТОТ зазначили, що домагатимуться відправлення на завод представників міжнародних організацій та проведення інспекцій щодо дотримання умов зберігання там небезпечних хімічних речовин.

Супутникові фото "Концерну Стирол". Фото: mtot.gov.ua

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що Донбас опинився на порозі екологічної катастрофи.

Джерело: Ракурс


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