Екологічна катастрофа на Донбасі: окупанти «законсервували» 80 тонн аміаку (КАРТА)

Екологічна катастрофа на окупованому Донбасі: у МінТОТ заявили про небезпеку зберігання аміаку. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n116694-ekologichna-katastrofa-na-okupovanomu-donbasi-u-mintot-zayavyly-pro-nebezpeku-zberigannya-amiaku.html

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Екологічна катастрофа на Донбасі може статися через недотримання умов зберігання великої кількості аміаку та інших небезпечних речовин у Горлівці на підприємстві «Концерн Стирол».

Горлівський хімічний завод «Стирол», який раніше виробляв аміак, карбамід, полістирол, неорганічні солі та органічні смоли, з моменту окупації міста припинив роботу, проте там й досі зберігається велика кількість небезпечних хімічних речовин, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

На супутникових знімках хімпідприємства можна побачити, що на заводі не відбувається жодних теплових процесів, не зафіксовано й руху транспорту, відвантаження сировини та продукції. У відомстві зазначають, що це свідчить про повну консервацію підприємства та подальше зберігання небезпечних хімічних речовин на його території.

За різними даними, наразі на хімзаводі зберігається близько 80 т аміаку. Небезпечне поводження зі зберіганням такої кількості хімічної речовини може зашкодити не тільки мешканцям Горлівки, а й сусідніх сіл, що контролюються українським урядом.

У МінТОТ зазначили, що домагатимуться відправлення на завод представників міжнародних організацій та проведення інспекцій щодо дотримання умов зберігання там небезпечних хімічних речовин.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що Донбас опинився на порозі екологічної катастрофи.