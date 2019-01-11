В Карпатах нашли живым туриста, которого искали пять дней (ФОТО)

В Карпатах нашли живым туриста

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Racurs.ua

В Карпатах нашли живым туриста, поиски которого продолжались с 6 января. По состоянию на 23.00 10 января, поступила информация от поисковой группы, что они нашли парня. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Спасатели транспортировали туриста до ближайшего населенного пункта, где передали врачам скорой помощи. Сейчас спасенный турист находится в больнице. Пока нет информации о том, в каком он состоянии.

Напомним, что вчера сообщалось о том, что он вышел на связь, после чего удалось очень быстро установить, где он находится и найти его. Турист сообщил о том, что он находится в домике лесников и слышал звук вертолета. Также он назвал ориентиры, благодаря чему его смогли найти. Поисковая группа из 11 человек сразу отправилась на помощь.