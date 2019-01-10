Поиски туриста в Карпатах: лыжник жив и вышел на связь

Поиски туриста в Карпатах

https://racurs.ua/n116675-poiski-turista-v-karpatah-lyjnik-jiv-i-vyshel-na-svyaz.html

Racurs.ua

Турист-лыжник, которого спасатели уже пятые сутки ищут в Карпатах, сегодня, 10 января, в 16.45 вышел на связь. Он позвонил в пункт связи спасательной части Свалявы. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Турист сообщил о том, что он находится в домике лесников и слышал сегодня звук вертолета. Также он назвал ориентиры, благодаря чему спасатели теперь смогут его найти. Известно, что поисковая группа уже отправилась на помощь.

Спасательная группа состоит из 11 спасателей и лесников.

Напомним, что накануне 6 января в Карпатах потерялись пятеро туристов — двое лыжников и трое фрирайдеров.