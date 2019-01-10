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Ракурс
Поиски туриста в Карпатах

Поиски туриста в Карпатах: лыжник жив и вышел на связь

10 янв 2019, 22:40
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Турист-лыжник, которого спасатели уже пятые сутки ищут в Карпатах, сегодня, 10 января, в 16.45 вышел на связь. Он позвонил в пункт связи спасательной части Свалявы. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Турист сообщил о том, что он находится в домике лесников и слышал сегодня звук вертолета. Также он назвал ориентиры, благодаря чему спасатели теперь смогут его найти. Известно, что поисковая группа уже отправилась на помощь.

Спасательная группа состоит из 11 спасателей и лесников.

Напомним, что накануне 6 января в Карпатах потерялись пятеро туристов — двое лыжников и трое фрирайдеров.

Источник: Ракурс


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