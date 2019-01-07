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Ракурс
Спасательная операция в Карпатах. Фото: ГСЧС

Затерянные в Карпатах: в горах заблудилась группа туристов, спасатели нашли пока не всех (ФОТО)

7 янв 2019, 19:39
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Накануне, 6 января, в Карпатах потерялись пять туристов — два лыжника и три фрирайдера.

Двух пропавших удалось найти ночью, около 00.15. Около полудня сегодня обнаружили тело третьего заблудившегося. Погибшего передали сотрудникам полиции. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После обеда 7 января четвертый турист вышел на связь со спасателями и сообщил свои координаты. Около 16.00 его забрали в районе горы Стий.

Сейчас продолжаются поиски его товарища. Выяснилось, что во время блуждания в горах они решили разделиться и пошли в разные стороны.

Нашли потерянного туриста. Фото: ГСЧС

Напомним, в горах на севере Норвегии сошла лавина, в результате чего погибли четыре лыжника из Финляндии и Швеции. Погибшие — три финна и жительница Швеции.

Источник: Ракурс


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