В Норвегии четыре туриста погибли в результате схода лавины

Автомобиль, принадлежавший пропавшим лыжникам, фото: Yle

https://racurs.ua/n116483-v-norvegii-chetyre-turista-pogibli-v-rezultate-shoda-laviny.html

Racurs.ua

Четырех лыжников мз Финляндии и Швеции, которые исчезли в среду на севере Норвегии, признали погибшими в результате схода лавины.

Туристы исчезли в среду вечером в северной части норвежского региона Тромсе, в районе, популярном среди лыжников, сообщает агентство Reuters.

В то же время в этой местности сошла лавина.

Пропавшие — трое финнов и жительница Швеции, двигались в направлении горной вершины Блоберфьеллет, высота которой составляет 1 тыс. 440 м.

Вместе с ними был еще один член туристической группы, который обратился за помощью после их исчезновения.

Вчера над областью, где произошел сход лавины, пролетел вертолет, обнаруживший два передатчика, которые использовали лыжники, чтобы сообщить о своих позициях, когда оказались в лавине.

Кроме того, в четверг бел обнаружены следы от лыж, которые идут в лавину, после чего обрываются.

«Это подтверждает наше предположение о том, что пропавшие попали в лавину, — заявила на пресс-конференции начальник полиции Тромсе Астрид Элизабет Нильсен и добавила, что со времени схода лавины уже прошло достаточно много времени.

По оценкам медиков, выжить пропавшим туристам в таких условиях почти невозможно.

«Мы считаем, что не возможно, чтобы кто-нибудь из четырех выжил», — отметила правоохранитель.

Напомним, в пятницу появились сообщения о сходе лавины на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму.