Shutdown в США может затянуться на годы, Трамп не планирует уступать

Дональд Трамп, фото: Flickr

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Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп и лидеры Демократической партии не смогли достичь соглашения во время сегодняшних напряженных переговоров о прекращении так называемого «шатдауна» (shutdown) — частичного закрытия правительства США в связи с недофинансированием.

Камнем преткновения продолжает оставаться требование Трампа выделить 5 млрд долл. для финансирования строительства стены на границе США с Мексикой, сообщает агентство Reuters.

Как отметил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, Трамп не настроен уступать в этом вопросе.

«Фактически, он сказал, что будет держать правительство закрытым еще в течение очень длительного времени, месяцы или даже годы», — отмечает Шумер.

Трамп подтвердил журналистам, что во время встречи звучали такие слова. Однако он считает, что переговоры были очень «продуктивными».

«Безусловно, я это сказал. Я не думаю, что это будет, но я готов», — отметил президент США.

Также он не исключил, что введет в стране чрезвычайное положение, чтобы получить возможность построить стену.

Ожидается, что представители Белого дома и Конгресса встретятся на выходных, чтобы попытаться найти выход из этой ситуации.

«Шатдаун» означает закрытие около четверти федерального правительства США.

Трамп отказывается подписать законопроект о финансировании правительства, пока не получит средства для выполнения одного из основных своих обещаний — строительства пограничной стены.

Он настаивает, что стена необходима, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов и наркотиков в США.

Сегодня контролируемая демократами нижняя палата парламента США приняла законопроекты, которые позволят возобновить работу правительства в обход Трампа. Однако их еще должен одобрить Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам. Их лидер Митч Макконнелл уже заявил, что Республиканская партия не поддержит ни одного решения без согласования позиции с президентом.

Напомним, «шатдаун» в США начался 22 декабря в 7.00 по киевскому времени.