Shutdown в США: американское правительство частично приостановило работу

Правительство США временно прекратило работу. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116002-shutdown-v-ssha-amerikanskoe-pravitelstvo-chastichno-priostanovilo-rabotu.html

Racurs.ua

В США 22 декабря правительство частично приостановило работу в 7.00 по киевскому времени. Таким образом в стране начал действовать shutdown. Об этом сообщает «Голос Америки».

Как сообщают СМИ, «шатдаун» начался из-за отсутствия договоренностей между главой США Дональдом Трампом и американским Конгрессом касательно финансирования безопасности на границе, в частности стены на американо-мексиканской границе. Таким образом некоторые федеральные учреждения частично приостановили работу.

Вероятно, обе палаты Сената сегодня сядут за стол переговоров после 19.00 по киевскому времени.

Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заверил, что переговоры будут продолжены. А лидер демократов Чак Шумер заявил, что представители их политической силы открыты для обсуждения, однако не одобрят никакого дополнительного финансирования для строительства стены.

Напомним, 20 января 2018 года правительство США приостановило работу после того, как Белый дом и Конгресс не смогли договориться о его финансировании.

Президент США Дональд Трамп 23 января подписал закон о возобновлении финансирования правительства и таким образом приостановил «шатдаун».