Shutdown у США: американський уряд частково призупинив роботу

Уряд США тимчасово припинив роботу. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

У США 22 грудня уряд частково призупинив роботу о 7.00 за київським часом. Таким чином в країні почав діяти shutdown. Про це повідомляє «Голос Америки».

Як повідомляють ЗМІ, «шатдаун» розпочався через відсутність домовленостей між главою США Дональдом Трампом та американським Конгресом щодо фінансування безпеки на кордоні, зокрема стіни на американо-мексиканському кордоні. Таким чином деякі федеральні установи частково призупинили роботу.

Ймовірно, обидві палати Сенату сьогодні сядуть за стіл переговорів після 19.00 за київським часом.

Лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл запевнив, що переговори будуть продовжені. А лідер демократів Чак Шумер заявив що представники їхньої політичної сили відкриті для обговорення, проте не схвалять ніякого додаткового фінансування для будівництва стіни.

Нагадаємо, 20 січня 2018 року уряд США призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування.

Президент США Дональд Трамп 23 січня підписав закон про відновлення фінансування уряду й таким чином припинив «шатдаун».