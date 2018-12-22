Масові заворушення в Барселоні: в сутичках постраждали 62 особи (ВІДЕО)

Протести в Барселоні. Фото: flickr.com

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У Барселоні внаслідок сутичок постраждали 62 особи. Про це повідомляє AFP.

За інформацією видання, в мирному марші в Каталонії брали участь майже 40 тис. осіб. Однак, були й такі, які влаштовували провокації — кидали в поліцейських металеві бар'єри і каміння. Внаслідок цього виникли масові бійки з правоохоронцями.

Під час сутичок із учасниками акцій протесту травми та поранення дістали 35 співробітників поліції.

В Каталонію іспанська влада перекинула додаткові сили поліції, правоохоронці повинні стежити за правопорядком в регіоні.

На засіданні іспанського уряду, який відбувся в Барселоні, влада схвалила підвищення мінімальної заробітної плати на 22%, підвищення зарплати державним службовцям. Крім того, було оголошено про інвестиції в інфраструктурні проекти в Каталонії.

Нагадаємо, 21 грудня в Барселоні прихильники незалежності Каталонії влаштували масштабні акції протесту й таким чином виступали проти засідання в місті ради міністрів Іспанії.

Сепаратисти заблокували десятки автомобільних доріг в столиці Каталонії. Також учасники акції протесту будували барикади, перевертали сміттєві контейнери, ламали залізні огорожі та світлофори. Під час акції протесту були зафіксовані сутички, поліція застосувала проти мітингувальників силу.