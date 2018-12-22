США виділять на зміцнення українських ВМС 10 млн доларів

ВМС України отримають допомогу від США. Фото: flickr.com

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Військово-морські сили України отримають від США 10 млн дол. допомоги. Про це йдеться у заяві, яка опублікована на веб-сайті Держдепу США.

Повідомляється, що гроші планують виділити на розвиток українських ВМС після збройного інциденту в Керченській протоці. Транш надійде після того, як цю пропозицію ухвалить Конгрес.

Крім того, США закликали Москву негайно повернути Україні затримані в протоці судна та звільнити захоплених у полон українських моряків, тримати Керченську протоку та Азовське море відкритими для транзиту суден в українські порти та поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

У Держдепі додали, що Велика Британія та Литва також планують збільшити свою допомогу Україні в сфері безпеки.

Як відомо, 25 листопада РФ атакувала корабельну групу ВМС України в Азовському морі. Внаслідок агресії в полон потрапили 24 моряки, також росіяни захопили буксир «Яни Капу» та два бронекатери «Нікополь» та Бердянськ".

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер в інтерв’ю одному з українських видань повідомив, яку саме військову допомогу Вашингтон надасть Україні.

Ймовірно, про надання Україні першого траншу військової допомоги Конгрес США оголосить на початку 2019 року. Сполучені Штати профінансують сферу протиповітряної оборони та військово-морські сили.

Раніше повідомлялося, що влітку 2018 року обидві палати американського парламенту підтримали ініціативу щодо надання Україні 250 млн дол. як безпекової допомоги. Частина цих коштів буде спрямована на закупівлю летальної зброї.