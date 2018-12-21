Волкер розповів, коли Україні слід очікувати на перший транш військової допомоги США

Курт Волкер, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/ua/n115996-volker-rozpoviv-koly-ukrayini-slid-ochikuvaty-na-pershyy-transh-viyskovoyi-dopomogy-ssha.html

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Про надання Україні першого траншу військової допомоги Конгрес США, ймовірно, оголосить на початку 2019 року.

Другий транш також слід очікувати в наступному році. Про це в інтерв’ю виданню «День» повідомив спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер.

Щодо того, яка саме військова допомога запланована, Волкер зазначив, що йдеться про сферу протиповітряної оборони та військово-морські сили.

Крім того, США в цьому питанні координуватимуть з Україною свої дії стосовно специфічних систем, щоб точно знати потреби нашої країни.

За словами спецпредставника Держдепу, останнім часом реакція Заходу на російську агресію перемістилася з «позиції відставання до сильної позиції».

«У нас стійка позиція щодо збереження та постійного посилення санкцій, включаючи з боку Євросоюзу», — зазначає Волкер.

Так, США зняли ембарго на постачання зброї до України та прийняли «Сильну декларацію» щодо невизнання анексії Криму, до якої також приєднався Євросоюз, наголошує Волкер.

Щодо заяв деяких українських політиків про необхідність проведення переговорів в межах Будапештського меморандуму, то, за словами Волкера, попри підтримку цієї ініціативи з боку США, її відхилила Росія.

«Вона відмовилася, тому що стала єдиною країною, яка порушила Будапештський меморандум», — зазначив спецпредставник.

Волкер наголошує, що проблема полягає не у форматі переговорів, а в небажанні Росії завершувати війну.

Нагадаємо, влітку обидві палати американського парламенту підтримали ініціативу щодо надання Україні 250 млн дол. як безпекової допомоги. Частина цих коштів буде спрямована на закупівлю летальної зброї.