Волкер рассказал, когда Украине следует ожидать первого транша военной помощи США

Курт Волкер, фото: Wikimedia

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О предоставлении Украине первого транша военной помощи Конгресс США, вероятно, объявит в начале 2019 года.

Второй транш также стоит ожидать в следующем году. Об этом в интервью изданию «День» сообщил специальный представитель Госдепа США Курт Волкер.

Относительно того, какая именно военная помощь запланирована, Волкер отметил, что речь идет о сфере противовоздушной обороны и военно-морских силах.

Кроме того, США в этом вопросе будут координировать с Украиной свои действия в отношении специфических систем, чтобы точно знать потребности нашей страны.

По словам спецпредставителя Госдепа, в последнее время реакция Запада на российскую агрессию сместилась с «позиции отставания к сильной позиции».

«У нас устойчивая позиция относительно сохранения и постоянного усиления санкций, включая со стороны Евросоюза», — отмечает Волкер.

Так, США сняли эмбарго на поставки оружия в Украину и приняли «сильную декларацию» о непризнании аннексии Крыма, к которой также присоединился Евросоюз, отмечает Волкер.

Относительно заявлений некоторых украинских политиков о необходимости проведения переговоров в рамках Будапештского меморандума, то, по словам Волкера, несмотря на поддержку этой инициативы со стороны США, ее отклонила Россия.

«Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум», — отметил спецпредставитель.

Волкер подчеркивает, что проблема заключается не в формате переговоров, а в нежелании России завершать войну.

Напомним, летом обе палаты американского парламента поддержали инициативу о предоставлении Украине 250 млн долл. как безопасностной помощи. Часть этих средств будет направлена на закупку летального оружия.