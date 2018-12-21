Суд оккупированного Крыма отклонил апелляцию капитана украинского катера «Бердянск»

Роман Мокряк, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n115995-sud-okkupirovannogo-kryma-otklonil-apellyaciu-kapitana-ukrainskogo-katera-berdyansk.html

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Так называемый Верховный суд Крыма отклонил апелляцию относительно ареста капитана украинского катера «Бердянск» Романа Мокряка.

Впрочем, ему на сутки — до 24 января 2019 года уменьшили срок содержания под стражей, сообщает издание «Крым.Реалии».

Соответствующее решение принял бывший украинский судья Сергей Рубанов.

Отмечается, что перед этим фейковый суд после пяти часов рассмотрения перенес заседание по делу моряка Владислава Костишина. За это время так называемому судье трижды заявляли об отводе, поскольку он постоянно перебивал защиту и по-своему толковал ее ответы.

Также сегодня утром рассматривалась апелляция старшего матроса буксира «Яны Капу» Виктора Беспальченко. Он участвовал в заседании суда посредством видеосвязи из московского СИЗО «Лефортово», где содержат пленных украинских моряков. Его контролируемый Россией крымский суд также оставил за решеткой.

Напомним, более 20-ти украинских моряков попали в плен 25 ноября этого года в результате нападения российских военнослужащих в акватории Керченского пролива на корабли ВМС Украины, которые направлялись в Азовское море.

Позже украинская Генпрокуратура обнародовала поминутную реконструкцию этого инцидента.

Пленных украинских военных обвиняют в якобы нарушении границ страны-агрессора.