Суд окупованого Криму відхилив апеляцію капітана українського катера «Бердянськ»

Роман Мокряк, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n115995-sud-okupovanogo-krymu-vidhylyv-apelyaciu-kapitana-ukrayinskogo-katera-berdyansk.html

Racurs.ua

Так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію щодо арешту капітана українського катера «Бердянськ» Романа Мокряка.

Втім, йому на добу — до 24 січня 2019 року зменшили термін тримання під вартою, повідомляє видання «Крим.Реалії».

Відповідне рішення ухвалив колишній український суддя Сергій Рубанов.

Зазначається, що перед цим фейковий суд після п’яти годин розгляду переніс засідання у справі моряка Владислава Костишина. За цей час так званому судді тричі заявляли про відвід, оскільки він постійно перебивав захист та по-своєму тлумачив його відповіді.

Також сьогодні вранці розглядалася апеляція старшого матроса буксира «Яни Капу» Віктора Беспальченка. Він брав участь у засіданні суду за допомогою відеозв’язку з московського СІЗО «Лефортово», де утримують полонених українських моряків. Його контрольований Росією кримський суд також залишив за ґратами.

Нагадаємо, понад 20 українських моряків потрапили в полон 25 листопада цього року внаслідок нападу російських військовослужбовців в акваторії Керченської протоки на кораблі ВМС України, котрі прямували до Азовського моря.

Пізніше українська Генпрокуратура оприлюднила похвилинну реконструкцію цього інциденту.

Полонених українських військових звинувачують у нібито порушенні кордонів країни-агресора.